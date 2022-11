Zanger en componist Pierre Kartner 'Vader Abraham' op 87-jarige leeftijd overleden

Afgelopen dinsdag is zanger en componist Pierre Kartner op 87-jarige leeftijd overleden. Kartner was bekend onder zijn artiestennaam 'Vader Abraham' die gebaseerd was op 'Vader Abraham had zeven zonen', één van de vele hits die Kartner had.