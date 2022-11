Waarom jouw D2C-merk een Headless Commerce-stack nodig heeft

Bij headless e-commerce zijn front-end en back-end platforms gescheiden, zodat front-end design en back-end programmering worden losgekoppeld. Dit zorgt ervoor dat je meer in controle komt over de veranderingen binnen de site-architectuur en meer personalisatie kunt bieden aan jouw eindgebruikers. Daarnaast biedt het flexibiliteit qua lay-out van jouw website, zodat je jouw klanten dezelfde ervaring kunt blijven bieden, ongeacht het apparaat waarop zij zich bevinden als ze jouw website bezoeken. Hierbij maakt het niet uit of het om een D2C webshop, een B2B Commerce website of een B2C webshop gaat. Op deze manier maakt headless e-commerce hetzelfde niveau van personalisatie mogelijk voor al jouw marktplaatsklanten.

Hoe headless e-commerce werkt, illustreren we graag aan de hand van een voorbeeld. Wat drijft retail? In een traditioneel scenario loop je als klant een winkel binnen om iets te kopen. Je betaalt, de kassière overhandigt het product en je verlaat de winkel. Bij een buurtwinkel ken je de eigenaar en zal die op de hoogte zijn van wat er bij je speelt. Hierdoor kan hij beter inspelen op je behoefte en relevante suggesties doen. Dit voorbeeld is niet schaalbaar in een traditionele retailomgeving.

In het geval van traditionele e-commerce, wanneer een klant bijvoorbeeld je online marketplace bezoekt, is een gepersonaliseerd aanbod eenvoudig te realiseren op basis van zoekalgoritmes en eerder aangeschafte producten. Maar dat wordt een stuk lastiger als klanten jouw marketplace bezoeken met behulp van een spraak-assistent of via een kiosk die jouw marktplaats aanbiedt. Deze op internet aangesloten apparaten vormen een grotere bedreiging en zijn minder efficiënt dan het vorige voorbeeld.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je marktplaats je artikelen niet goed weergeeft via een spraakassistent of niet goed communiceert met een smartwatch. Toen de site werd gebouwd moest je gewoon mobile-first zijn, maar er zijn steeds meer met internet verbonden apparaten waarmee je klanten je marktplaats kunnen bezoeken. Het is niet te doen om jouw website aan te passen aan elke opkomende interface die er bestaat. Bovendien kan het zijn dat je marktplaats als een silo functioneert, waardoor je geen omnichannel aanpak kunt gebruiken om in contact te blijven met jouw potentiële klant.

Met headless commerce kan je de genoemde problemen adresseren:

- Headless commerce scheidt (geïndividualiseerde) delen van websites of -shops. Zo kunnen jouw klanten gemakkelijker interpreteren wat zij te zien krijgen op jouw marktplaats via welke interface dan ook.

- Met headless commerce kun je geïndividualiseerde delen van pagina’s tonen (zoals titel, prijs, beoordelingen, et cetera) in plaats van een hele pagina. Verder kan je de informatie herschikken en in een klantvriendelijker formaat onderbrengen.

- Of ze nu spreken met een stem-assistent of bestellen via een kiosk, jouw klanten hebben een consistente ervaring met jouw D2C-merk. Hierdoor kan je meer producten verkopen en het aantal volle maar niet afgerekende winkelwagentjes terugdringen. Bovendien heb je jouw klanten meer te bieden.

De belangrijkste reden waarom je met headless commerce aan de slag zou moeten gaan, is dat het een antwoord biedt op het gegeven dat jouw klanten tegenwoordig vaak meerdere apparaten en meerdere contactpunten gebruiken tijdens hun kooptraject. Headless commerce leent zich namelijk uitstekend voor het leveren van maatwerk en klantvriendelijkheid.