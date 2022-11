Politie treft ruim 32.000 illegale sigaretten aan in woning

Op donderdag 24 november zijn door de politie in een woning aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag ruim 32.000 illegale sigaretten aangetroffen. De woning diende vermoedelijk als opslaglocatie voor twee nabijgelegen supermarkten. De sigaretten waren voorzien van een Pools opschrift en bovendien waren er geen accijnzen betaald over de sigaretten. De politie heeft de sigaretten in beslag genomen, de Douane doet verder onderzoek.

De twee supermarkten zijn tegelijkertijd met de woning gecontroleerd door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). In één van de twee supermarkten werd door de Douane drie kilo shishatabak aangetroffen en in beslag genomen. Hierover was geen accijns betaald. In de woning werden naast de sigaretten ook twee personen aangetroffen die men ook tijdens HEIT-controles in diverse ondernemingen in het verleden is tegengekomen.