OM eist celstraf na ongeval met klaphamer waarbij kind (12) overleed

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag in de rechtbank in Almelo 7 maanden celstraf geëist tegen een 38-jarige verdachte uit Haaksbergen die op 31 december 2021 midden op straat, in aanwezigheid van een aantal omstanders, een klaphamer liet afgaan. 'Dit meldt het OM vrijdag.

Klaphamer

Een klaphamer is een metalen installatie waarmee door middel van een scharnierende hamer en het gebruik van een explosief poeder een harde knal kan worden veroorzaakt. 'Een metalen ring, waarin het verboden explosief lag, spatte bij de explosie op 31 december uiteen en raakte 2 jonge jongens', aldus het OM.

Overleden

Eén harde klap waardoor zoveel levens worden verwoest. Het meest verschrikkelijke scenario voltrekt zich. Grote paniek, want het slachtoffer ligt op de grond en hij reageert niet meer. De jongen wordt gereanimeerd, maar het mag niet baten. Korte tijd later is hij er niet meer.

Twee jonge jongens

Twee jonge jongens die aan het einde van de ochtend voor de woning van de verdachte stonden om de knal te zien, werden geraakt door delen van die metalen ring. Een jongen van 12 overleed omdat hij in zijn borst geraakt werd door een stuk metaal van negen bij twee centimeter. Een andere jongen raakte zwaargewond aan zijn been en de kans is groot dat hij er blijvend letsel of een blijvende beperking aan overhoudt. 'Vanaf dit moment staat zijn hele leven in het teken van pijn, operaties, revalideren en zich iedere dag te vermannen'.

Veiligheidsrisico's

Volgens het OM moet de verdachte begrepen hebben dat de klaphamer, die hij op Marktplaats kocht, een gammel, roestig en slecht gelast apparaat was en dat niet professioneel vervaardigd was. De officier van justitie: 'Hij had moeten begrijpen dat er veiligheidsrisico’s kleven aan het gebruik. Er had van hem verwacht mogen worden dat hij de klaphamer zou testen met een veilige hoeveelheid knalpoeder en in een veilige omgeving, dus op afstand en zónder omstanders. Als hij dit had gedaan, zou hij hebben gemerkt dat de klaphamer bij gebruik van minder poeder al van zijn plaats afkwam, dat bij gebruik van minder poeder de ring van de klaphamer zou gaan verbuigen'.

Vuurwerkverbod

Op oudejaarsdag gold een vuurwerkverbod. De verdachte wordt door het OM zwaar aangerekend dat hij op zoek is gegaan naar een alternatief dat heftigere explosies genereert dan het legale vuurwerk waarop dat verbod zag. Dat die explosies heftiger zijn, moet hij hebben geweten, want hij had ongeveer zes jaar ervaring met het laten afgaan van klaphamers. De Haaksbergenaar stelt dat er sprake is van een ongeluk en noodlottig ongeval.

Bewijs

In de rechtszaal werd een filmpje vertoond waarop te zien is dat verdachte de klaphamer laat afgaan. Dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld acht het OM bewezen. Daarnaast verwijt het OM hem het bezit van een stof dat verboden is op grond van de Wet precursoren voor explosieven.

'Drama was vermijdbaar'

'Het drama van 31 december was vermijdbaar', aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. 'Er zijn geen woorden voor te vinden hoeveel verdriet dit verlies heeft veroorzaakt bij de ouders van het slachtoffer, zijn broertje en alle mensen die hem liefhadden'.