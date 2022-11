Moeder en kindje hevig geschrokken door explosie die hun auto beschadigd

Een 29-jarige vrouw uit ’s-Hertogenbosch was dinsdagochtend 29 november in haar wagen net van huis vertrokken, samen met haar dochtertje. 'Toen zij rond 08.00 uur op de Acaciasingel reed vond er een explosie plaats bij haar auto, waardoor die behoorlijk beschadigd raakte. De vrouw en haar kindje bleven gelukkig ongedeerd maar zijn uiteraard wel geschrokken', zo meldt de politie dinsdag.

Onderzoek

Uiteraard werd door de politie direct een groot onderzoek opgestart. 'Dat richt zich ook op de vraag of het explosief op straat lag of dat het al op de auto zat. Ook om wat voor explosief het ging wordt onderzocht', aldus de politie. Door de politie is ter plaatse technisch onderzoek verricht. Ook werd een drone ingezet om een overzicht van het gebied te krijgen en is er buurtonderzoek verricht en worden camerabeelden bekeken.

Getuigen

De knal die door de explosie werd veroorzaakt is door heel veel buurtbewoners gehoord. De politie is echter nog dringend op zoek naar mensen die het incident ook daadwerkelijk hebben zien gebeuren. Zij worden opgeroepen zich te melden. Uiteraard geldt dit ook voor mensen die meer over de achtergrond van het incident weten of die mogelijk al eerder iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Acaciasingel.