Zes gewonden bij brand flat Arnhem

Bij een brand in een flat in Arnhem zijn afgelopen nacht zes mensen gewond geraakt. Volgens de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is een van hen er slecht aan toe.

De brand brak rond 03.30 uur vannacht uit in de flatwoning. Volgens Omroep Gelderland werden zo'n 32 bewoners geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen sporthal. Vanwege de schade aan de appartementen is nog niet duidelijk wanneer ze terug naar huis kunnen. Een van de appartementen is volledig uitgebrand.