Onderzoek naar brand op woonwagencentrum afgerond, geen strafrechtelijke vervolging

Kinderen

De recherche kreeg al gauw de beschikking over videobeelden. Daarop was te zien dat kinderen betrokken waren bij de brand, die ontstond nadat er vuurwerk in een woonwagen werd gegooid. Er was sprake van een grote brand, waarbij de woonwagen en twee aangrenzende woonwagens in de as werden gelegd.

Vuurwerk gegooid

Onder meer aan de hand van de videobeelden kwamen drie minderjarigen naar voren. Jongens van 8 en 11 bleken betrokken bij het gooien van het vuurwerk. Kort daarvoor haalden ze vuurwerk uit een andere woonwagen, waar nog een drietal minderjarigen in zaten. Eén van die jongens, van 16 jaar oud, filmde uiteindelijk het incident, maar gooide zelf niet met vuurwerk.

Grote gevolgen

Uit niets is gebleken dat door de jongens het vuurwerk is gegooid met als doel een dergelijke brand te veroorzaken. Op basis van het onderzoek stelt het OM dat het gaat om een uiteraard volstrekt onacceptabele baldadige actie met enorm grote gevolgen. Immers, de bewoners zijn als gevolg van de brand huis en haard kwijt.

Niet vervolgd

Het OM heeft het onderzoek naar de brandstichting gesloten. In Nederland zijn kinderen onder de 12 jaar niet strafrechtelijk aansprakelijk en de jongens die het vuurwerk hebben gegooid kunnen daarom niet worden vervolgd. Er is ook onderzoek gedaan naar de rol van de jongen van 16, die alles filmde. Ook hij wordt niet vervolgd omdat niet is vast komen te staan dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.