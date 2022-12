Tips om te schenken aan jouw (klein)kinderen!

Belastingvrij schenken is een handig middel om geld te geven aan jouw kinderen. Echter, dat wordt wel een stuk lastiger doordat de jubelton wordt afgeschaft. Hiermee kon je maar liefst een ton aan je kinderen schenken voor een koopwoning! Echter, er is geen reden tot paniek, want er zijn een aantal andere manieren om alsnog te schenken!

Fiscaal aantrekkelijk schenken

Stel, je hebt meerdere panden gekocht. Een aantal daarvan staat leeg en je zoekt mensen die er willen wonen zodat je huurders hebt. Echter, je hebt een klein(kind) die toevallig op dat moment een huis wil gaan kopen of in de nabije toekomst plannen heeft om dat te gaan doen. Het is dan een goed idee om een van jouw woningen aan jouw kind te schenken of te verkopen. Het kan dan zo zijn dat je dit tegen een lagere waarde doet dan dat het huis daadwerkelijk waard is. Als je dit doet, moet je rekening houden met de WOZ waarde van het huis. Dit is de geschatte marktwaarde van jouw woning. Deze is van belang, omdat deze het uitgangspunt zal zijn voor de schenkbelasting. Wil je hier meer informatie over? Je vindt hier meer informatie over bij Schenken Van Lanschot!

Laatste kans voor de jubelton!

Een andere manier om jouw (klein)kinderen een groot plezier te doen, is door gebruik te maken van de jubelton. Dit is een regeling waarbij er ongeveer €100.000,- euro belastingvrij gegeven mag worden. Echter, deze regeling wordt in 2024 afgeschaft. Dit komt mede doordat er ongelijkheid ontstaat op de woningmarkt. Kinderen uit een rijke familie maken op deze manier namelijk meer kans op een woning. Daarnaast loopt de Nederlandse Staat flink wat geld mis doordat er geen belasting bij deze regeling betaald wordt. Vanaf 2023 wordt het maximale bedrag voor de jubelton dus veel lager en in 2024 verdwijnt deze definitief.

Onroerend goed schenken

Het kan zijn dat je te maken krijgt met overdrachtsbelasting als je onroerend goed schenkt. Je bent namelijk overdrachtsbelasting verschuldigd over de werkelijke waarde. Gelukkig zijn er manieren om de dubbele heffing voor de belastingdienst te voorkomen. De overdrachtsbelasting over het belaste deel van de schenking mag afgetrokken worden van de schenkbelasting. Best handig, toch?

Er zijn dus een aantal manieren waardoor je iets goeds kunt doen voor jouw (klein)kinderen. Elke situatie is anders, dus zorg ervoor dat een expert je adviseert over de mogelijkheden.