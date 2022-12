Fietser zwaargewond door aanrijding met auto in Emmen

In Emmen heeft zich woensdag op de Ullevi vlak voor een school een zwaar ongeval voorgedaan tussen een fietser en een auto.

Traumaheli

Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumaheli, zijn aanwezig. Het slachtoffer is de school binnengedragen door een medeleerling. Vervolgens is het slachtoffer na aankomst van de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval.