Deze investeringen in je woning zijn het waard

Traprenovatie

Bij het doen van investeringen in je woning denk je wellicht niet direct aan een traprenovatie. Toch kan het vernieuwen van je trap een behoorlijk verschil maken. Het is vaak het hart van je woning, waar je, zonder dat je het doorhebt, veel gebruik van maakt. Je loopt meerdere keren per dag op en neer om spullen te halen en het hele gezin maakt er gebruik van. Bij intensief gebruik raakt de trap op den duur dan ook versleten. Door middel van een traprenovatie is de trap slijtvast en veiliger dankzij een antislip-laag. Een prettig idee wanneer kinderen de trap op en neer rennen. Ook is de trap veel stiller vanwege goede geluidsdemping. Bovendien ziet de trap en daardoor ook de rest van de woning er veel verzorger uit. De trap kan er na de renovatie weer voor lange tijd tegenaan en is onderhoudsvrij. De voordelen van de traprenovatie duren wel 20 jaar, dat is dus zeker de investering waard.

Isoleren van je woning

Een investering die zich op de lange termijn eigenlijk altijd terugbetaalt, is isolatie. Zeker in deze tijd, waarin gas- en energieprijzen enorm hoog zijn, is isolatie de perfectie manier om je huis comfortabeler te maken, de rekening laag te houden en je huis ook nog eens in waarde te laten stijgen. Isoleren kan op veel verschillende manieren. Zo kun je kiezen voor spouwmuurisolatie, vloer- of dakisolatie en ook isolerende ramen. Door isolatie houd je de warmte beter in huis en verlaag je vrijwel direct de energiekosten.

Verduurzaming

Je huis isoleren draagt bij aan een duurzamere woning. Maar er zijn nog meer investeringen op duurzaam gebied die de moeite waard zijn. Tegenwoordig zijn veel huizen in Nederland al voorzien van zonnepanelen. Is jouw huis de enige in het rijtje die ze nog niet heeft liggen, dan valt dat zeker op en dit kan dus ook nadelig zijn op het moment dat je de woning verkoopt. Zonnepanelen zijn niet goedkoop en daarvoor moet je natuurlijk wel het budget hebben. Maar net als isolatie levert de investering je uiteindelijk veel op. Zeker wanneer je van plan van bent nog meerdere jaren in de woning te blijven wonen. Zo profiteer je zo lang mogelijk van de lagere energiekosten. Zoek altijd uit of er mogelijkheden zijn voor subsidie voor het verduurzamen van je woning.

Dakkapel plaatsen

Een dakkapel kan een enorm verschil maken in de ruimte op zolder of bovenste verdieping. Hierdoor heb je de mogelijkheid om de ruimte van die kleine zolder echt te benutten en daar een extra slaapkamer te creëren of bijvoorbeeld een werkkamer voor de thuiswerker. Een ruimte met schuine muren kan handig zijn voor bijvoorbeeld opslag, maar door er een dakkapel op te plaatsen, betrek je de kamer meer bij de woning en heb je er daadwerkelijk iets aan. Zo wordt de ruimte optimaal benut en gaat er niks verloren. Er komt meer licht naar binnen en door de extra ruimte die hiermee gecreëerd wordt, is het huis meer waard vanwege de extra vierkante meters bruikbaar woonoppervlak.

Keuken- of badkamer renovatie

Vaak kun je de meeste elementen in een keuken of badkamer nog goed hergebruiken. Er hoeft niet meteen sprake te zijn van een volledige verbouwing. Keukenkastjes kunnen vaak nog een ronde mee door ze op te knappen. Wanneer je daarnaast oude apparaten vervangt voor nieuwe, voelt de keuken als nieuw zonder dat er sprake is geweest van een verbouwing. Dit terwijl het wel bijdraagt aan je wooncomfort en een hogere waarde van je huis. Wil je bij de renovatie van je keuken of badkamer al rekening houden met een eventuele verkoop? Dan kun je het beste kiezen voor een redelijk neutraal en tijdloos model. Dit spreekt meer mensen aan op het moment dat je gaat verkopen. Wanneer mensen de keuken of badkamer direct na aankoop willen verbouwen omdat het niet naar hun smaak is, dan kan dat de verkoop tegenhouden of leiden tot een lager bod. Uiteraard maak je zelf voorlopig ook gebruik van deze ruimtes, dus probeer niet te veel rekening te houden met de waardevermeerdering. Je wilt er tenslotte zelf ook tevreden mee zijn.