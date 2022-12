Automobilist belandt ondersteboven in sloot langs de Gestelseweg in Schijndel

De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 15.10 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Gestelseweg in Schijndel. Een automobilist was aan de linkerkant van de weg tegen een boom gebotst en ondersteboven in een droge sloot tot stilstand gekomen.

Ziekenhuis

De man is na de eerste medische controles ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een deel van de rijbaan was afgesloten, het verkeer kon er om beurten omheen. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om de auto uit de sloot te takelen en af te voeren.