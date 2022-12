Grotendeels rustig in Amsterdam na uitschakeling Marokko op WK

Tussen Meer

'Alleen in de omgeving van Tussen Meer werd het woensdagavond rond 23.00 uur onrustig en zocht een groep jongeren de confrontatie op met de politie. Er is zwaar vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid', aldus de politie.

Noodbevel

De driehoek heeft daarom besloten om een noodbevel af te vaardigen. De Mobiele Eenheid is ingezet en door op linie op te lopen heeft de ME ervoor gezorgd dat de relschoppers de omgeving van Tussen Meer hebben verlaten.

Drie aanhoudingen

Er zijn in totaal drie minderjarigen aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. In totaal is er 169 keer preventief gefouilleerd, hierbij is niets aangetroffen.