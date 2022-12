Ongeveer 30 verkeersongevallen door gladheid in Noord-Holland

Meerdere ongevallen op A4 bij Hoofddorp

De snelweg A4 bij Hoofddorp werd rond 21.15 uur door Rijkswaterstaat enige tijd afgesloten na meerdere verkeersongevallen. Op de Jongkindlaan in Alkmaar verloor een bestuurder de macht over het voertuig reed een auto een garagebox in. Flinke schade was het gevolg; niemand raakte gewond. Ook op de Pampusstraat in Purmerend botste een voertuig tegen een garagebox. Deze was gelegen onder een flatgebouw. De auto ging door de bakstenen heen. Niemand raakte gewond.

Bestelbusje te water in Haarlem

Op de N208 bij Santpoort sloeg een voertuig over de kop. De inzittenden zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel en raakten niet gewond. Een bestelbusje ging te water in de Leidsevaart in Haarlem. De bestuurder wist net op tijd uit de auto te springen en op de kant te blijven. Een berger heeft geprobeerd het busje uit het water te takelen, dit is niet gelukt. Maandagochtend zal de berger met groter materiaal het opnieuw gaan proberen. Na middernacht nam de gladheid af en daarmee ook het aantal ongelukken.