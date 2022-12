Vrouw (30) moet hand missen nadat in haar woning gegooid explosief ontploft

Eind november is een vrouw in Hengelo dusdanig gewond geraakt, door een explosief dat in haar slaapkamer was gegooid, dat zij ondermeer haar hand moet missen. Dit meldt de politie vrijdag.

Onderzoek

De politie startte direct een onderzoek nadat dinsdagavond 22 november rond 22.45 uur een explosie had plaatsgevonden in haar woning aan de Egbertstraat in Hengelo.

Groepje jongens

'Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat in de omgeving een groepje jongens hebben gelopen. Het rechercheteam dat het incident onderzoekt wil graag met hen in contact komen. Mogelijk hebben zij belangrijke informatie over deze gebeurtenis', aldus de politie.

Zwaargewond

De 30-jarige bewoonster van het pand is zwaargewond geraakt. Naast letsel in haar gezicht en op haar borst is het grootste deel van haar hand hierdoor verwijderd. Ze heeft inmiddels meerdere operaties ondergaan.

Ruit slaapkamer vernield

De vrouw hoorde de betreffende avond lawaai in haar slaapkamer. Toen ze ging kijken wat er aan de hand was zag ze dat de ruit van haar slaapkamer was vernield. Op haar bed lag een voorwerp dat mogelijk een illegaal vuurwerk, een cobra, is geweest. De vrouw pakte het op om dit weer door de kapotte ruit naar buiten te gooien. Juist op dat moment ontplofte het explosief in haar hand en raakte zij zodanig gewond dat ze een aantal weken in het ziekenhuis heeft gelegen.

Politie zoekt getuigen

'Het rechercheteam is op zoek naar getuigen die meer weten over wat de aanleiding van dit incident is geweest. Ook hoopt ze dat het groepje jongens, die omstreeks het incident in de omgeving zijn gezien, zich meldt.