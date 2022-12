Woningbrand in Boxtel

In de vroege ochtend van Tweede Kerstdag werden de bewoners van een woning aan de Dufourstraat in Boxtel gewekt door het luide alarm van een rookmelder. Het gezin, met drie kleine kinderen, wist zichzelf in veiligheid te brengen en alarm te slaan. Rond 6.40 uur werd de brandweer gealarmeerd. Zij wisten het vuur te doven en de hond in veiligheid te brengen.