Aantal online casino spelers neemt toe in Nederland

Stijging komt door legaal spelen

Op 1 oktober 2021 werd het spelen in een Nederlands online casino gelegaliseerd. Op die datum waren er 11 online casino’s die een vergunning kregen van de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA). Inmiddels is ook Kansino een aanbieder van een online en legaal casino. Inmiddels hebben zo’n 634.000 Nederlanders wel eens een online casino bezocht.

Gemiddeld geeft de Nederlander zo’n 207 euro per jaar uit aan kansspelen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar online casino’s, maar ook naar staatsloten, krasloten en wedformulieren. Dat is meer dan wat gokkers in andere landen uitgeven. Franse en Spaanse spelers geven nog meer uit.

Ook aantal casino’s groeit

Het aantal online casino’s dat in Nederland beschikbaar is, groeit mee. Zo zijn er nu zo’n tussen de 20 en 30 aanbieders met een licentie. De verwachting is dat daar nog meer websites bij zullen komen. Het online casino aanbod is behoorlijk divers geworden, met verschillende spellen als online bingo, poker en sportweddenschappen, maar ook met een live casino, videoslots en andere spellen, zoals Keno.

Daarnaast speelt nog een fors aantal spelers in een illegaal buitenlands casino. Dit zijn casino’s die vaak op exotische adressen, zoals in Malta gevestigd zijn. Die worden niet gereguleerd door de Nederlandse overheid. Er spelen is illegaal en de overheid biedt geen enkele bescherming. Daarom wordt aangeraden om uitsluitend te spelen in Nederlandse casino’s.

Betere bescherming van de consument

De legalisatie van online gokken in Nederland moet voor een betere bescherming van de consument zorgen. Ze moeten worden beschermd tegen de gevaren van een gokverslaving en dwaling bij buitenlandse, illegale kansspelaanbieders. De overheid biedt alleen bescherming bij online casino’s met een geldige, Nederlandse gokvergunning. Zij moeten zich houden aan strenge regels.

Nederlandse online casino’s moeten bijvoorbeeld de speler dwingen zich te legitimeren met een identificatiesysteem. Dat systeem controleert aan de hand van de bankrekening of de speler wel meerderjarig is en of de speler zich het kan veroorloven om meer te spelen.

Meer gokverslaafden

Volgens Nederlandse klinieken heeft de legalisering van de Nederlandse gokmarkt nog niet echt de bescherming geboden die de overheid voor ogen had. Zij zien juist steeds meer gokverslaafden sinds de inwerkingtreding van de nieuwe kansspelwet. Op sommige plekken is er een stijging van wel 50 procent. Deskundigen vrezen dat dit pas het begin is van de problemen. De meeste gokverslaafden zijn tussen de 22 en 35 jaar.

Voordat je van een verslaving kunt spreken, moet het zich een langere tijd ontwikkelen. Maar, weten experts, hoe meer er mogelijk is, hoe meer er gegokt wordt en hoe groter de kans op verslavingen zal zijn.

Gokverslaving tegengaan

Vandaag de dag wordt er alles aangedaan om een gokverslaving tegen te gaan. Zo zijn er bijvoorbeeld speellimieten ingevoerd. Spelers kunnen zelf bepalen hoe lang ze willen spelen, hoe vaak, en voor hoeveel geld. Soms bepaalt het casino zelf wat de speellimieten zijn.

Een andere manier om gokverslaving tegen te gaan is CRUKS. Dat is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Wie de controle over het gokken dreigt kwijt te raken, kan zich daar in inschrijven. Een speler kan dan minimaal zes maanden achter elkaar niet meer gokken. Niet meer in een online casino, maar ook niet meer in een fysiek casino. Er zit geen limiet aan het einde van de registratie in CRUKS: wie nooit meer wil spelen kan zich 99 jaar laten uitsluiten.