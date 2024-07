Auto van de weg op A50 bij Sint-Oedenrode

De hulpdiensten zijn zaterdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de snelweg A50 bij Sint-Oedenrode waarbij een auto te water raakte. Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Sint-Oedenrode richting Veghel, kort voor de Lieshoutsedijk.

Beide inzittenden, een man en een vrouw, konden op eigen kracht het voertuig verlaten en zijn nagekeken in de ambulance. Of ze daadwerkelijk ook zijn overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend. Achter het ongeval ontstond een flinke vertraging.