Drugslab opgerold in leeg bedrijvenpand

In een bedrijfspand aan de Waal in Best is vrijdagmiddag 26 juli een drugslab aangetroffen rond 14.30 uur. We hielden één verdachte aan.

De eigenaresse van de bedrijfslocatie deed samen met een tweetal andere mensen een inspectieronde door het leegstaande pand. Op de bovenste verdieping stuitten ze daarbij op een onbekende man en een aantal zaken die direct deden vermoeden dat hij bezig was in een drugslab. Daarop is de eigenaresse direct naar buiten gegaan, draaide de deur van het pand op slot en waarschuwde de politie. Toen zij zag dat de onbekende man via de ramen van het pand vluchtte heeft zij hem scherp in de gaten gehouden en op haar aanwijzingen is de verdachte korte tijd later door de politie aangehouden. Het gaat om een 46-jarige man uit Amsterdam.

Onderzoek

De medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwamen ter plaatse en zijn vervolgens op een veilige manier naar binnen gegaan voor onderzoek. Op de bovenste verdieping van het pand troffen zij een professioneel opgezette productielocatie voor synthetische drugs aan. Deels was deze nog in aanbouw en deels draaide hij al. Door LFO is technisch onderzoek verricht en later op vrijdag werd begonnen met de ontmanteling van het drugslab. Rond 20.30 uur op vrijdagavond werd daarmee gestopt. De verdere ontmanteling van het lab zal zeker nog een deel van zaterdag in beslag nemen. Daarbij wordt een hijskraan ingezet om de spullen van boven naar beneden te krijgen.