Bijna 1 op de 10 kinderen van 12 jaar heeft al gevapet

Vapen is niet alleen giftig, maar volgens de overheid verstoort het ook de ontwikkeling van de hersenen en is supersnel verslavend. Onderzoek onder 12- tot en met 16-jarigen, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), toont aan dat meer dan een kwart van hen al eens heeft gevapet.

Van de 12-jarigen is dat bijna één op de tien. Bijna één op de drie jongeren van 12 tot en met 16 jaar die vapen, doet dat dagelijks. Vandaag start de nieuwe landelijke voorlichtingscampagne 'Nee tegen vapen'. De campagne is erop gericht om ouders te informeren over de schadelijkheid van vapen, daarover tijdig te praten met hun kinderen en samen nee te zeggen tegen vapen. De campagne is onderdeel van het Actieplan tegen vapen van staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport).