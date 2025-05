Verborgen uitbuiting verwoest jonge levens in Nederland, organisaties luiden noodklok

Criminele en seksuele uitbuiting verwoesten in Nederland ieder jaar duizenden jonge levens. Omdat exacte cijfers ontbreken, sluimert het probleem onder de oppervlakte. Defence for Children Nederland, Fier en het Rode Kruis maken zich grote zorgen. Daarom starten zij de bewustwordingscampagne #GeenBuit.

Door bewustzijn te vergroten, willen de organisaties uitbuiting terugdringen. Over seksuele uitbuiting van jonge vrouwen bestaat alleen een gedateerd cijfer: 1320 slachtoffers per jaar. Over jongens is niets bekend, weet uitbuitingsexpert Karin Kloosterboer van expertisecentrum Fier. "Daarmee lijkt het alsof zij geen slachtoffer kunnen worden van uitbuiting. Uit gesprekken met docenten en hulpverleners wéét ik dat uitbuiting vaker voorkomt dan nu bekend is. We worden overspoeld met signalen over zowel jongens als meiden, maar een landelijk beeld is er niet.”

Chantage en dreiging

Professionals die omgaan met jongeren zijn een belangrijke schakel in de aanpak van uitbuiting. Hen bewustmaken moet het tij keren. Kloosterboer: "Wij geven voorlichting, raden de gratis onlinecursus BUIT voor Professionals aan en bieden vervolgtraining. Hoe beter professionals uitbuiting herkennen, hoe sneller ze kunnen ingrijpen."

Dat uitbuiting nu buiten beeld blijft, komt deels omdat slachtoffers geen hulp zoeken. "Ze hebben het niet door, of denken dat zij zelf schuld hebben aan hun situatie”, legt de expert uit. "Het begint vaak met subtiele chantage, vleierij of valse beloftes. Kwetsbare jongeren beseffen niet dat zij verstrikt raken in een web waarin ze onder druk dingen moeten doen die zij niet willen. Snel iets willen verdienen, vervolgens bedreigd worden en plots een inbraak moeten plegen, of naaktfoto’s uitwisselen en onder druk uitgebuit worden in een hotel. Het gebeurt onder onze neus.”

Tientallen jongeren in beeld

Vrijwel iedereen die met jongeren in aanraking komt, kan iets doen. "Dat geldt voor docenten en jeugdwerkers, maar ook voor werknemers in de horeca, de zorg en bij de politie en handhaving. Iedereen kan het verschil maken."

Dat training helpt bij de aanpak van uitbuiting, blijkt uit de cursus die het Rode Kruis, Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in 2022 en 2023 organiseerden op middelbare scholen. Docenten gaven unaniem aan dat zij signalen hierna vaker herkenden. In de zes maanden na de training verdubbelde de groep die signalen van uitbuiting zag. Tientallen jongeren kwamen zo in beeld als mogelijk slachtoffer.

'Kom in actie'

Door samen op te trekken in de bewustwordingscampagne, hopen Defence for Children Nederland, Fier en het Rode Kruis uitbuiting allereerst te voorkomen en waar mogelijk te stoppen. Alle bevindingen verwerken de organisaties straks in nieuw onderzoek en uiteindelijk een aanbeveling aan de overheid. Want die moet het beleid maken.

“Laten we uitbuiting samen bestrijden. Dat begint bij erkenning én herkenning van dit probleem. Dus laat je voorlichten”, besluit uitbuitingsexpert Kloosterboer. #GeenBuit loopt tot eind 2026 en wordt gefinancierd vanuit het overheidsprogramma Samen tegen Mensenhandel. Fier verzorgt ook een chat met hulpverleners, zodat jongeren op een laagdrempelige manier online in gesprek kunnen met hulpverleners.