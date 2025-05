Ruime meerderheid ouderen ziet voordelen van digitale zorg, maar verdwaalt in app-oerwoud

Een meerderheid van 61 procent van de ouderen ziet de voordelen van digitalisering in de zorg. Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna 700 leden van 65 jaar en ouder. Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat een grote meerderheid nog steeds voorkeur geeft aan telefonisch contact. Ook laten veel senioren weten dat zij vastlopen in de grote hoeveelheid apps en portals.

Opvallend is wel dat hoe hoger de leeftijd, des te meer moeite men met de digitalisering in de zorg heeft. 21 procent van de respondenten geeft zelfs aan wel eens een vraag aan een zorgverlener uitgesteld te hebben omdat het digitaal moest. Daniël de Levita, directeur-bestuurder van SeniorWeb, noemt de uitkomst verrassend: ‘We hadden verwacht dat méér mensen moeite zouden hebben met online contact met hun zorgverlener. Dat een meerderheid van de ouderen de voordelen ervan inziet is positief.’

Liever telefonisch contact

Hoewel 71 procent van de leden wel eens digitaal een afspraak maakt met een zorgverlener, heeft de meerderheid (62 procent) liever telefonisch contact. ‘Ik heb ooit online een afspraak bij de huisarts proberen te maken, maar het klopte steeds niet. Vandaar dat ik bel, dat is vlugger en persoonlijker,’ aldus een van de respondenten. Slechts een op de vijf ondervraagden heeft voorkeur voor contact via de website, app of online portal.

Oerwoud van apps en portals

Twee derde van de respondenten gebruikt apps van zorgverleners en -verzekeraars. 65 procent van de respondenten ervaart een declaratie online indienen als (heel) makkelijk. Ook herhaalrecepten worden veelvuldig aangevraagd via een app. Toch blijkt dat veel van de respondenten moeite hebben met het grote aantal apps en systemen. ‘Het is nu nog een groot bos met allemaal verschillende bomen, die niet echt met elkaar in contact lijken te staan’, laat een van de respondenten weten.

De Levita roept zorgverleners dan ook op om hun digitale systemen te stroomlijnen: ‘Senioren lopen vast in het oerwoud van de vele apps en portals. Maak het eenvoudig en toegankelijk. En blijf ook telefonisch bereikbaar. Dan krijg je de meeste senioren heus wel mee in de digitalisering! En SeniorWeb kan hierbij uitstekend helpen.’

SeniorWeb biedt hulp aan ouderen die moeite hebben met onder meer apps en online portals. Op de website staat uitleg over het gebruik van de belangrijkste zorgapps en -systemen. Ook staan honderden PCHulp-vrijwilligers klaar om leden op weg te helpen.