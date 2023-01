Dode man aangetroffen met mes in zijn schouder

In een tuin aan de Boedijnstraat in Hoorn is maandagmiddag rond 14.00 uur een overleden man aangetroffen.

Het slachtoffer is een 37-jarige man. De man was een dag eerder als vermist opgegeven. De politie startte direct een onderzoek en sloot de omgeving af. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer aangetroffen met een mes in zijn schouder aan tafel in zijn achtertuin.