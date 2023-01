Tweeling galago-apen geboren in DierenPark Amersfoort

Er zijn twee Senegal galago’s geboren in DierenPark Amersfoort. “Het gaat goed met de tweeling”, vertelt dierverzorger Lotte Gielen. “De moeder neemt haar jongen mee door de donkere jungle, zodat ze het verblijf verkennen.” Galago’s zijn halfapen en actief in het donker. Het geslacht van de galago-tweeling is nog onbekend.

“We willen de rust in deze beginfase niet verstoren, vandaar dat we nog niet weten wat het geslacht is. Als de jongen ouder zijn, kunnen we het achterhalen”, legt Lotte uit. De jongen zijn nog erg afhankelijk van de moeder en blijven nog regelmatig in het nest. Wanneer het vrouwtje drachtig is, bouwt zij een nest met bladeren en takjes. “Als je geluk hebt, zie je een kopje uit de nestkast tevoorschijn komen”, tipt Lotte. Jonge galago’s hebben onderling een eigen taal; zij maken geluiden die oudere soortgenoten niet meer gebruiken.” De galago’s leven in de Nacht. Hier is het dag- nachtritme omgedraaid, zodat bezoekers de dieren ook overdag kunnen spotten. De tweeling leeft samen met hun vader en moeder. De galago-familie deelt de jungle met plompe lori’s en votsotsa’s.

Senegal galago’s komen van oorsprong voor in de beboste gebieden en op de savannes van Midden-Afrika. Direct na hun geboorte openen zij hun grote ogen, die een reflecterend laagje hebben. “Daardoor zijn hun ogen vaak het eerste dat je ziet als je hen wilt spotten”, vertelt Lotte. Ook opvallend zijn de grote sprongen die de dieren maken. De aapjes kunnen wel drie tot vijf meter ver springen. Lotte: “Het duurt nog even voordat onze jonge galago’s van tak naar tak springen. Voorlopig blijft de tweeling veilig in de nestkast of in de buurt van hun moeder.” Bezoekers kunnen de galago-apen vinden in DierenPark Amersfoort, in de donkere jungle van de Nacht.