Auto raakt van de weg en belandt in sloot langs N617 bij Sint-Michielsgestel

Maandagavond rond 22.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N617 - Bosschebaan bij Sint-Michielsgestel. Aldaar was een auto op zijn kant in een naastgelegen sloot tot stilstand te zijn gekomen.

Auto uit sloot getakeld

Volgens de politie zou de bestuurder onder invloed zijn van alcohol. Een deel van de N617 werd afgesloten, en een bergingsbedrijf werd in kennis gesteld om de auto uit de sloot te takelen en af te voeren. Of de automobilist verwondingen heeft opgelopen is niet bekend.