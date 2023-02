Forse loonstijgingen voor particuliere beveiligers

De uurlonen van de ruim 20.000 particuliere beveiligers in Nederland gaan in twee jaar tijd tussen 21% en 24% omhoog. Bij de Schiphol-beveiligers kan de loonstijging oplopen tot wel 40%. ‘Een forse, maar zeer verdiende loonstijging’, vindt Erik Honkoop, onderhandelaar van CNV Vakmensen.

Over de landelijke cao voor beveiligers is lang onderhandeld. Aanvankelijk wilden de werkgevers namelijk de cao openbreken, om zo onder een eerder afgesproken loonsverhoging uit te komen. ‘Ze wilden bovendien geen harde afspraken maken om het later alsnog te betalen. Dat was voor onze leden onacceptabel’, zegt Honkoop. ‘Dus hebben we – als enige vakbond – dit voorstel tegen kunnen houden. We zijn met de werkgevers in gesprek gegaan en hebben nu alsnog een akkoord bereikt: de lopende cao wordt met 9 maanden verlengd, mét harde afspraken over de loonsverhoging. We gaan dit nu voorleggen aan onze leden, zij mogen erover stemmen.’

per 1 januari 2023: 14,5%

per 1 januari 2024: 6% + de consumentenprijsindex (tot een maximum van 2,5%)

Voor de Schiphol-beveiligers was eerder al een toeslag afgesproken van 2,50 euro bruto per uur. Honkoop: ‘Die Schipholtoeslag wordt nu vastgelegd in de cao, dus dat biedt voor de beveiligers op Schiphol ook voor de langere termijn een goed perspectief.’

Beveiligers krijgen kortere werkweek

De werkweek voor alle beveiligers wordt verkort, van 38 naar 36 uur. De verplichting om meer dan 144 uur per 4 weken te werken verdwijnt. En wie dit jaar met pensioen gaat, krijgt bij afscheid eenmalig 6% van het jaarloon.

Cao-akkoord zorgt voor rust, maar er blijft veel werk aan de winkel

Het cao-akkoord zorgt weer voor wat rust in de sector, verwacht Honkoop. ‘Over de loonsverhoging hebben we nu in ieder geval harde afspraken gemaakt. Dat is een mooi resultaat. Maar de korte cao heeft ook een nadeel. Er liggen namelijk nog veel zaken open. Beveiligers staan enorm onder druk en hebben dagelijks te maken met steeds kortere lontjes en steeds meer geweld. Dat doet wat met onze mensen. Er is enorm veel onregelmatigheid, er zijn onwerkbare roosters, vakantie-uren worden afgesnoept en de bescherming en erkenning van het vak moet beter. Vooral moeten beveiligers beter worden beschermd tegen enorme concurrentie op arbeidsvoorwaarden als gevolg van keiharde aanbestedingen. We moeten het komende jaar hard aan de slag om het vak weer in ere te herstellen.’