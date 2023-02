Autorijbewijsbezit jongeren nog niet op niveau van voor corona

Het aantal 20-minners met een autorijbewijs is begin 2023, vergeleken met een jaar eerder, met 5,4 procent gestegen naar 191 duizend. Voor aanvang van de coronapandemie, begin 2020, hadden 227 duizend 20-minners een rijbewijs. Door coronamaatregelen konden rijlessen soms niet doorgaan en werden rijexamens uitgesteld.

Steeds meer 75-plussers met autorijbewijs

Begin 2023 hadden 995 duizend 75-plussers een autorijbewijs, 5,8 procent meer dan een jaar eerder. Deze toename komt door mede door de vergrijzing en de daarmee samenhangende toename van het aantal 75-plussers. Daarnaast hebben 75-plussers tegenwoordig relatief vaker dan in het verleden een rijbewijs. Iets minder dan 14 procent van de personen in deze leeftijdscategorie was 85 jaar of ouder.