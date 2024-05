Al 3.500 wandelaars ingeschreven voor de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht

Sinds dinsdag 23 april is het weer mogelijk om in te schrijven voor het #gezelligste eendaagse wandelevenement van Nederland: de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht. De inschrijving is nu al mega populair, al meer dan 3.500 wandelaars staan ingeschreven. De routes van 10, 20, 27 en 42 kilometer nemen de deelnemers mee langs de mooiste plekken tussen Amsterdam en Zaandam. Onderweg kunnen wandelaars genieten van versierde straten, uitgebreide verzorgingsposten en veel gezelligheid.

De combinatie van de gezelligheid onderweg met versierde straten, uitgebreide verzorgingsposten en swingende muziek, het kunnen wandelen voor een goed doel én de bijzondere startlocatie van de drie langste afstanden op de Dam in Amsterdam maakt de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht een van de grootste wandelevenementen van ons land.

De drie langste afstanden starten vanaf de Dam in Amsterdam en gaan door hartje Amsterdam naar Zaandam. Na een route door het centrum van de hoofdstad wordt het IJ overgestoken, per pont (20 km) of via de Schellingwouderburg (27 en 42 km). Vanaf het Noorderpark in Amsterdam-Noord komen de drie afstanden weer samen en volgen zij grotendeels het parcours van de NN Dam tot Damloop richting Zaandam. De 10 km start vanuit het Burgemeester in ‘t Veldpark en komt onder andere door het Darwinpark.

Dit jaar finishen alle deelnemers op het Dam tot Dam Finish Festival, waar zij hun welverdiende medaille ontvangen. Wandelaars worden hier onthaald met een vol podiumprogramma, foodtrucks en ander entertainment. Ook wordt hier de cheque uitgereikt aan het goede doel Pink Ribbon. Het festival is dit jaar nieuw en belooft een gezellig finishfeest te worden.

Business Walk

Vorig jaar is de Pink Ribbon Dam tot Dam Business Walk geïntroduceerd, waarbij bedrijven met collega’s en relaties kunnen deelnemen en profiteren van meerdere voordelen. Met het businesspakket is namelijk alles goed geregeld, met onder andere consumpties en een leuke teamfoto. Het blijkt een schot in de roos, het aantal teams van vorig jaar is op dit moment al bereikt en daarom is de capaciteit verhoogd.

Dam tot Dam Weekend

Het Dam tot Dam Weekend is met 80.000 deelnemers het grootste sportieve weekend van Nederland. Naast de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht, organiseert sportorganisatie Le Champion op zaterdag 21 september de Damloop by night voor 12.000 hardlopers. Op zondag 22 september gaan 4.000 fietsers de Saxo Dam tot Dam FietsClassic trotseren én maar liefst 50.000 hardlopers verwachten we aan de start van de NN Dam tot Damloop.

Inschrijven

Inschrijven voor de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht kan t/m 9 september of totdat de deelnemerslimiet is bereikt, via www.pinkribbondamtotdamwandeltocht.nl.