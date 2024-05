Dacia presenteert nieuwe Duster

De derde generatie opent een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van de Duster, die is uitgegroeid tot de standaard in zijn segment. Het veelzijdige Dacia-icoon bezit alle kenmerken waar het merk voor staat: robuust, outdoor, essentie, coolheid, slimmigheid en zuinigheid. De Dacia Duster kwam in 2010 op de markt en werd in 2017 voor het eerst volledig vernieuwd. Hij klom naar de top en herschreef de regels van het SUV-segment.