Nissan Formula E Team bezoekt de historische straten van Monaco

De Britse coureur Rowland heeft in zijn racecarrière regelmatig op het podium gestaan op het circuit van Monaco. Hij behaalde hier successen in de GP2 Series, Formule 2 en Formula E, waaronder een polepositie en een tweede plaats met het team in 2019. Met vier podiumplaatsen in de laatste vijf races van het tiende seizoen zal Rowland alles op alles zetten om te blijven strijden voor het kampioenschap.