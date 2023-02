Voortvluchtige TBS-er Sherwin W. (27) opgepakt in Spanje

De voortvluchtige TBS-er Sherwin Benshomin W. is vrijdag in Spanje opgepakt. 'De man werd in de omgeving van Murcia opgespoord en aangehouden in een gecoördineerde actie tussen FAST (Fugitive Active Search Team) Nederland en Spanje', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag weten.