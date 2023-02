De meest effectieve marketing vormen voor een succesvol bedrijf

Een goede marketing is allesbepalend voor het succes van jouw bedrijf. Het helpt namelijk om de doelgroep te bereiken en meer klanten aan te trekken. Het uiteindelijke doel van marketing is het verbeteren van de bedrijfsresultaten; meer bereik resulteert immers in meer verkoop en daarmee dus ook meer omzet en winst. Toch is marketing een onderdeel dat bij veel bedrijven nog altijd fout gaat of niet lekker loopt. Je moet namelijk behoorlijk wat tijd en energie steken in een goede marketingstrategie. Ten eerste is het belangrijk om te bepalen welke marketingvorm het beste bij jouw bedrijf past. Er zijn ontzettend veel verschillende marketingvormen die je kunt gebruiken. In dit artikel lichten wij de 5 meest effectieve marketingvormen toe. Wanneer je een van de volgende 5 vormen goed toepast in jouw bedrijf, zorgt dat gegarandeerd voor resultaat.

1. Traditionele marketing

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen traditionele marketing en online marketing. Waarbij traditionele marketing zich richt op offline activiteiten, richt online marketing zich op de verschillende online kanalen. Hierbij is traditionele marketing een verzamelnaam voor verschillende soorten marketing zoals print marketing, marketing via de media of lokale marketing. Je kunt bijvoorbeeld een groot publiek bereiken via kanalen zoals de televisie, radio of folders. Wanneer jij als klein of middelgroot bedrijf groot wil worden is dit de meest effectieve manier van marketing. De gemiddelde Nederlander kijkt per dag maar liefst 186 minuten naar de TV. De radio staat vaak aan op de achtergrond tijdens het werken of in de auto. Wanneer je traditionele marketing wil inzetten voor jouw bedrijf kun je dit het best doen door het inschakelen van een mediabureau zoals dit mediabureau in Rotterdam. Zij kunnen je helpen met het bepalen van de juiste media strategie zodat je de beste resultaten kunt behalen.

2. Affiliate marketing

Affiliate marketing is een ontzettend populaire vorm van internetmarketing. Bij deze manier van marketing belonen adverteerders hun partners voor gegenereerde verkopen of leads die een partner heeft aangeleverd. Affiliates (de partners) kunnen advertenties, of linkjes op hun eigen website plaatsen waarmee verwezen wordt naar de website van de verkoper. Iedere keer dat iemand op dit linkje klikt en een aankoop doet ontvang jij van de verkoper een bepaald percentage van het aankoopbedrag. De klant is immers via jouw website op de website van de verkoper terecht gekomen. Anders was de verkoper deze klant misschien wel misgelopen.

3. Contentmarketing

Bij contentmarketing staat het delen van content centraal. Content is een Engelse term die in de marketing staat voor inhoud die gecreëerd wordt. Een goed voorbeeld van contentmarketing is een blog. Op vrijwel elke website vind je tegenwoordig blogs. Via deze blogs kun jij content (informatie) delen en mensen informeren en aansporen tot een aankoop. Deze blogs kun je vervolgens ook weer delen via social media om jouw bereik te vergroten. Naast dat blogs een goede marketing tool zijn, dragen ze ook bij aan de vindbaarheid van jouw website (SEO). Contentmarketing is daardoor een van de meest gebruikte en effectieve marketing tools van het moment.

4. Social mediamarketing

Vrijwel elke onderneming heeft tegenwoordig een social mediakanaal. Wanneer je geen gebruik maakt van social media laat je ontzettend veel kansen liggen. Het is dé marketingtool van het moment en je kunt er ontzettend veel potentiële klanten mee bereiken. Het is een eenvoudige manier van marketing omdat je er helemaal gratis gebruik van kunt maken. Om jouw bereik te vergroten kun je ook kiezen voor betaalde advertenties wanneer hier budget voor beschikbaar is.

5. E-mail marketing

Hoewel niet iedereen staat te springen om reclame per mail te ontvangen is e-mailmarketing nog altijd een van de meest effectieve marketingvormen. In de meeste gevallen worden er wekelijkse of maandelijkse nieuwsbrieven verstuurd om klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten en ontwikkelingen. Het leuke aan e-mailmarketing is dat je e-mails gemakkelijk kunt personaliseren en automatiseren. Op deze manier kun je relatief eenvoudig veel mensen bereiken en triggeren tot een nieuwe aankoop.

Veranderingen in de marketing

Het is ontzettend belangrijk om de trends omtrent marketing goed in de gaten te houden. Marketing is iets dat regelmatig verandert en met de tijd meegaat. Waar je vroeger bijvoorbeeld de massa wilde bereiken, richten we ons tegenwoordig meer op een niche. En waar vroeger veel gebruik werd gemaakt van roepen en dwang om mensen te motiveren een aankoop te doen richten we ons tegenwoordig meer op aanleren, informatie verschaffen en luisteren. Het is belangrijk om met de tijd mee te gaan om de beste marketingresultaten te kunnen behalen.

Zoals je ziet zijn de meest effectieve marketingvormen tegenwoordig voornamelijk online en digitaal. Toch kun je met traditionele marketing nog altijd ontzettend goede resultaten behalen.