Twee keer zoveel vrouwen als mannen van 55-plus krijgen mantelzorg

In 2022 kreeg ruim 13 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen van 55 jaar of ouder mantelzorg, zoals begeleiding of vervoer naar een arts of kapper, of hulp in het huishouden. Onder vrouwen van 75 jaar of ouder kreeg 31 procent mantelzorg. Ruim de helft van de mannen en vrouwen gaf aan de mantelzorg te krijgen van hun kinderen. Dit meldt het CBS op basis van de gezondheidsenquêtes van 2021 en 2022.

Bijna 1 op de 3 vrouwen van 75 jaar of ouder krijgt mantelzorg

Met het toenemen van de leeftijd ontvangen 55-plussers meer mantelzorg. Het verschil tussen mannen en vrouwen neemt ook toe met de leeftijd: onder 75-plussers kreeg 31 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen mantelzorg in 2022.

Bij 3 op de 10 mannen bestaat mantelzorg uit hulp bij medische verzorging

Mensen kunnen mantelzorg krijgen in verschillende vormen, soms tegelijkertijd. Van de 55-plussers die mantelzorg ontvingen gaf 63 procent aan hulp te krijgen in het huishouden in de periode 2021/2022. Meer vrouwen kregen mantelzorg in de vorm van begeleiding of vervoer bij het bezoeken van bijvoorbeeld een arts of kapper dan mannen: 64 procent, tegen 53 procent. Bij mannen bestond de mantelzorg juist relatief vaak uit hulp bij medische of persoonlijke verzorging.

Bijna 6 op de 10 vrouwen krijgt mantelzorg van kinderen

Mantelzorg kan van verschillende mensen ontvangen worden. 56 procent van de mantelzorgontvangers kreeg in 2021/2022 zorg van een kind, schoonzoon of schoondochter. Meer vrouwen (60 procent) dan mannen (45 procent) gaven dit aan. 44 procent van de 55-plussers met mantelzorg gaf aan deze te krijgen van een echtgenoot, echtgenote of partner, mannen meer dan vrouwen.