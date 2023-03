Facebook Ierland handelde onrechtmatig bij verwerking persoonsgegevens Nederlandse gebruikers

Facebook Ierland heeft de wet overtreden bij de verwerking van persoonsgegevens van Nederlandse Facebookgebruikers in de periode van 1 april 2010 tot 1 januari 2020. Dat oordeelde de rechtbank Amsterdam op 15 maart 2023. Persoonsgegevens van gebruikers werden verwerkt voor advertentiedoeleinden terwijl dat in dit geval niet mocht. Ook zijn persoonsgegevens aan derden gegeven zonder dat Facebookgebruikers hierover goed waren geïnformeerd en zonder dat daarvoor een basis bestond in wet- en regelgeving.