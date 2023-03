Vrijspraak vanwege noodweer in strafzaak waarbij 29-jarige man om het leven kwam

Drie minderjarige jongens zijn maandag vrijgesproken in een strafzaak over een steekincident in Amsterdam Osdorp waarbij een 29-jarige man om het leven is gekomen. Dit meldt de rechtbank Amsterdam maandag.

Noodweer i.p.v. doodslag

'Eén van hen, een inmiddels 16-jarige jongen, werd ook doodslag ten laste gelegd. De rechtbank is echter tot de conclusie gekomen dat er sprake was van noodweer, waardoor de jongen is ontslagen van rechtsvervolging', aldus de rechtbank.

16-jarige op de grond

Het incident vond plaats op 18 januari 2022 in Meer en Vaart. De drie jongens kwamen in conflict met het slachtoffer en twee van zijn collega’s. Die collega’s pleegden, ook volgens hun eigen verklaringen, fors geweld tegen jongens. Uiteindelijk ontstond een situatie waarbij de 16-jarige jongen op de grond lag, met het slachtoffer boven hem.

Gestoken met klein mes

De jongen werd geslagen door het slachtoffer en tegen het hoofd geschopt door één van de collega’s. De rechtbank gaat er op grond van de bewijsmiddelen vanuit dat de jongen het slachtoffer op dit moment heeft gestoken met een klein mes. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed later die avond aan zijn verwondingen. Omdat de jongens minderjarig zijn, vond de strafzaak achter gesloten deuren plaats.

Geen openlijk geweld in vereniging

De rechtbank heeft vastgesteld dat door de verdachten twee geweldshandelingen zijn gepleegd. Een klap door één van de verdachten aan de start van het conflict, en het steken van de 16-jarige jongen wat uiteindelijk tot het overlijden van het slachtoffer heeft geleid. De rechtbank is van oordeel dat dit losse, op zichzelf staande handelingen zijn geweest. Doordat er geen samenwerking is geweest tussen de verdachten bij het plegen van het geweld, zijn de handeling volgens de rechtbank niet te kwalificeren als openlijk geweld in vereniging. De jongens zijn hiervan vrijgesproken.

Mes

De rechtbank benadrukt dat het feit dat de 16-jarige jongen met een mes op straat liep, niet goed te praten is. Het dragen van messen door met name jongeren is een groot maatschappelijk probleem. Dat het gevaarlijk was dat hij een mes bij zich had, staat een beroep op noodweer echter niet in de weg. De rechtbank komt tot de conclusie dat dat beroep op noodweer slaagt en dat de jongen wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.