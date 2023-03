Vrouw gewond door eenzijdig ongeval bij Peize

De bestuurster van een personenwagen is woensdag aan het begin van de avond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in het Drenthese Peize.

Het slachtoffer reed rond 18.40 uur over de Groningerweg en kwam door onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand. De bestuurster kwam bekneld te zitten in de auto en is door de brandweer uit haar benarde positie bevrijd.

Met onbekend letsel is de vrouw naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.