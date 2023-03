De daltonlicentie van het Dollard College in Woldendorp is weer met vijf jaar verlengd

De visitatiecommissie is unaniem dat het Dollard College Woldendorp een daltonschool is in hart en nieren. Ze is erg te spreken over het pedagogisch klimaat en de kwaliteit van hun daltononderwijs. Het daltononderwijs blijven ze door ontwikkelen en ze nemen de aanbevelingen van de visitatiecommissie hierin mee.