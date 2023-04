“Dieven zijn dol op zitmaaiers en tuingereedschap van duur merk”

Stel je voor. De lente is nu écht aangebroken. De zon schijnt. En je besluit lekker aan de slag te gaan in je tuin. Maar dan blijkt je zitmaaier en ander tuingereedschap gestolen. Het gebeurt steeds vaker, zo stelt Dennis Sillen. Hij is risicodeskundige bij Univé en zit in de werkgroep-crimi van het Verbond. “Vooral particulieren in het buitengebied zijn vaak slachtoffer van ‘tuindiefstal’. Met name zitmaaiers en tuingereedschap van een duur merk, zijn populair bij dieven.”

Over tuindiefstal lees je niet vaak. Hoeveel diefstallen van tuingereedschap zijn er ongeveer?

“ Zeer nauwkeurige cijfers zijn bij diverse verzekeraars niet exact te registreren doordat hoveniers niet altijd als zodanig zijn opgenomen in te selecteren schadecijfers. De categorie is bijvoorbeeld niet ingevoerd of een klusbedrijf voert de tuinwerkzaamheden als neventaak uit. Ook kan het zijn dat het hoveniersbedrijf deels agrarisch is en in die hoedanigheid in de polisadministratie is opgenomen.”

Welk tuingereedschap wordt het vaakst gestolen?

“Zowel bij particulieren als bij hoveniers is dit tuingereedschap van bepaalde dure merken. Hierbij kun je denken aan de handgereedschappen van bijvoorbeeld Stihl en Makita en bij zitmaaiers aan een specialist als Stiga. Diefstal gebeurt vaak overdag, tijdens het werken in de tuin of als particulieren of hoveniers even niet in de tuin aanwezig zijn. Naast handgereedschappen als motorzagen, heggenscharen en bladblazers zijn ook al jaren zitmaaiers een gewild item bij het dievengilde. Diefstal hiervan vindt vaak plaats bij particulieren in het buitengebied.”

Hoe kunnen particulieren en hoveniers de kans op diefstal verkleinen?

“Je kunt denken aan het uitnemen van sleutels bij gereedschap of het tuinmateriaal vastmaken met een hardstalen slot of ketting. Dit is bijvoorbeeld een goede beveiligingsoplossing voor zitmaaiers, die nog vaak in een minimaal afgesloten houten schuurtje worden gestald. Voor hoveniers die professioneel tuingereedschap hebben, zijn er ook track and trace-oplossingen om de gestolen spullen te traceren. Veel diefstallen worden overigens gepleegd door gelegenheidsdieven, dus met eenvoudige maatregelen die weinig kosten, kun je deze criminelen al afschrikken. Voor locaties met veel nieuwe apparaten die erg gewild zijn, zijn er meer specifieke beveiligingsmaatregelen nodig, omdat daar veelal beroepsinbrekers op afkomen.”

Veel hoveniers hebben een bedrijfsbus. Kunnen ze ook die nog beter beveiligen?

“Jazeker. Voor hoveniers die in een tuin aan het werk zijn is het belangrijk dat de spullen in een afgesloten bus liggen. Ik begrijp dat het makkelijk is om tijdens werkzaamheden het gereedschap op de aanhanger te leggen om het snel te kunnen pakken. Een kwaadwillende voorbijganger kan echter helaas op die manier wel heel gemakkelijk zijn slag slaan. Gelukkig beschikken vrijwel alle bestelbussen van hoveniers over een trekhaak. Als er geen aanhanger gemonteerd is, dan is een slot dat op de trekhaak is te vergrendelen en voorkomt dat de achterdeuren geopend kunnen worden een goede fysieke beveiliging. Om het openbreken van bestelbussen te voorkomen, is het verder verstandig om deze na werktijd in de bedrijfshal te parkeren. Het beste is dan dat deze bij voorkeur is voorzien van een inbraakmeldsysteem. Dit is trouwens ook vaak een vereiste bij een zakelijke eigen goederen- of transportverzekering.”