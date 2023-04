Uithaler gewond na val van container

Een 24-jarige man uit Rotterdam is zwaargewond geraakt na een val uit een container op de Maasvlakte. Hij is, samen met andere mannen die hem daar met zijn verwondingen achterlieten, aangehouden op verdenking van het ‘uithalen’.

Woensdag 19 april rond half tien in de avond kreeg de politie een melding binnen van een groep jongens die mogelijk aan het uithalen waren. Hierop zijn agenten meteen naar de Maasvlakte gereden. Zij konden daar meteen twee mannen aanhouden. Dat gaat om een 19-jarige en 20-jarige man. Beiden komen uit Utrecht.

De politie trof even verderop echter ook een derde verdachte aan. Hij is door de andere twee verdachten zwaargewond op de grond achtergelaten. Uiteindelijk is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht.