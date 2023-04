Onderzoek: ex-topman en reclamemisser kraken sympathiek imago Jumbo

Door de lading aan negatieve publiciteit rond de vertrokken topman Frits van Eerd en de reclamemisser met hossende bouwvakkers tijdens het WK Voetbal in Qatar is de merkwaarde van supermarktketen Jumbo aanzienlijk gedaald. Voor het eerst in vijf jaar daalt Jumbo op de nationale ranglijst van sterkste retailmerken. Klanten voelen zich minder verbonden met het merk en ook de waardering lijdt onder de negatieve berichtgeving. Dit blijkt uit het jaarlijkse Retail Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy.

Merkadviseur Hendrik Beerda over de onderzoeksresultaten: ‘Het cliché dat negatieve aandacht ook aandacht is, wordt wederom waargemaakt bij Jumbo. Door alle ophef rond de supermarktketen is de naamsbekendheid nog iets gestegen. Tegelijkertijd bleven de perikelen lang rondzingen in de media. Dat heeft in een jaar tijd een behoorlijk negatief effect gehad op de waardering voor de keten en de verbondenheid die de consument voorheen voelde met de altijd zo sympathieke, Brabantse onderneming.’

Beerda: ‘Jumbo heeft relatief snel gehandeld bij beide issues. De WK-commercial is snel van de buis gehaald na alle ophef en Jumbo heeft direct publiekelijk haar excuses aangeboden. Ook na de inval van het Openbaar Ministerie in het huis van Frits van Eerd vanwege een witwasonderzoek is snel gehandeld. Nu de omstreden topman weg is, kan de supermarktketen weer werken aan reputatieherstel.’ Daarvoor is echter wel een flink charmeoffensief nodig. Beerda adviseert om vooral in te zetten op ‘het goedige imago en het vriendelijke personeel waarop Jumbo traditioneel sterk scoort in vergelijking met de andere grote supermarktketens.’

MediaMarkt sterkste daler van 2023

Het merk MediaMarkt behoort net als in 2021 tot de sterkste dalers. De Duitse elektronicaketen heeft het moeilijk in het concurrentiegeweld met partijen als bol.com en Coolblue, die hun merkpositie wél weten te versterken. Ook concurrent BCC heeft het niet gemakkelijk en verliest net als MediaMarkt zo’n 3 procent van zijn merkwaarde. Beide merken zijn minder zichtbaar voor de consument, maar ook op de andere twee pijlers van merkkracht - waardering en binding - is de ontwikkeling van de merkwaarde negatief. De consument prijst bol.com en Coolblue voor het online gemak en de kwaliteit van het assortiment, maar ook voor de aantrekkelijkheid van de prijs.