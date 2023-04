Nederland brengt evacuees uit Soedan in veiligheid

Om 00.52 uur is een C-130 Hercules-transportvliegtuig van Defensie uit Soedan vertrokken met aan boord evacuees van verschillende nationaliteiten, waaronder Nederlanders. Het toestel vliegt op dit moment terug naar Jordanië. Ook met vluchten van andere landen konden Nederlanders vertrekken. Nederlandse en Europese militairen en medewerkers van Buitenlandse Zaken hebben de evacuaties in goede banen geleid.

Waar mogelijk evacueren Nederland en andere EU-lidstaten elkaars burgers. De evacuatie is ter plaatse uitgevoerd door Nederlandse mariniers. Snelle Consulair OndersteuningsTeams (SCOT’ers) van Buitenlandse Zaken wachten de evacuees op in Jordanië en Djibouti. Dit zijn speciale teams om wereldwijd Nederlanders in noodsituaties te helpen.

Tijdslot

De afgelopen dagen werden de mogelijkheden voor een evacuatie van Nederlanders uit Soedan verkend. Zondag werd duidelijk dat er 's avonds een tijdslot beschikbaar kwam. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bracht de Nederlanders in Soedan hiervan op de hoogte en hield intensief contact met hen over verplaatsing naar de luchthaven.

De uit Soedan geëvacueerde mensen worden later naar Nederland gebracht door de Nederlandse overheid. Defensie en Buitenlandse Zaken werken intussen verder aan het evacueren van mensen die nog niet op de eerste vlucht uit Soedan zaten.