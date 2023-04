Jongen van 14 en 15 aangehouden tijdens plaatsen explosief in Rotterdams portiek

De politie heeft donderdag op Koningsdag weten te voorkomen dat er een explosief kon afgaan in een Rotterdams portiek in de Van Speykstraat. Dit meldt de politie donderdag.

Jongen van 14 en 15 jaar aangehouden

Politiemensen zagen in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.20 uur op live camerabeelden een verdachte situatie bij het portiek aan de Van Speykstraat. Ze zagen bij een woning twee personen die zich verdacht gedroegen. Toegesnelde agenten hielden de jongens aan. Het gaat om een jongen van 14 en 15 jaar oud. Voor de deur van het pand werd een explosief aangetroffen.

Eerdere explosie en beschieting

De Van Speykstraat was afgelopen week al vaker doelwit van excessief geweld. Dinsdagochtend 25 april rond 3.00 uur ging er een explosief af waarbij meerdere woningen beschadigd raakten. Woensdag 26 april werd een naastgelegen pand omstreeks 6.00 uur ’s morgens beschoten.

Aanhouding 32-jarige verdachte

Gelukkig raakten er niemand gewond, maar de impact voor bewoners en de buurt is immens. De politie heeft een groot team op de zaak gezet en hield in dit onderzoek woensdagavond een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. De zaak draait volop door en nog steeds is informatie van eventuele getuigen hard nodig.