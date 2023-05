In hoger beroep geen straf voor zoon na hulp bij zelfdoding vader

Voorwaardelijke celstraf

De rechtbank Limburg legde de zoon eerder nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden op. In november 2016 hielp de man zijn vader bij zelfdoding. De man heeft hulpmiddelen gekocht en de installatie voor zijn vader in elkaar gezet. Hij is bij zijn vader gebleven tot deze was overleden.

Politie ingelicht

Een dag later lichtte hij de politie in. De man heeft vanaf de aanvang van het onderzoek bij de politie tot aan de zitting in hoger beroep het eerlijke verhaal verteld en openheid van zaken gegeven. Voor het hof staat dan ook vast dat hij heeft gehandeld uit naastenliefde.

Uitzichtloos bestaan

Uit de verklaringen van de man en zijn zus blijkt dat hun vader al jarenlang kampte met (ernstige) medische klachten. In de laatste maanden voor zijn overlijden verslechterden zijn klachten. Desalniettemin wilde hij geen arts raadplegen omdat hij bang was voor een medisch traject en hij geen vertrouwen had in artsen. Uit het dossier blijkt dat de vader met meerdere mensen sprak over zelfdoding en uiteindelijk zelfstandig een poging daartoe deed. Die poging mislukte, waarna de vader zijn zoon heeft gevraagd hem te helpen.

Geen arts geraadpleegd

Hoewel de man naar eigen zeggen eerst nog probeerde om zijn vader af te brengen van het idee zichzelf te doden, heeft hij uiteindelijk toegegeven aan zijn wens. De man heeft er met niemand over gesproken en ook geen arts geraadpleegd. Volgens het hof had de man op zijn minst een arts moeten raadplegen. Bijvoorbeeld om zich te laten informeren over eventuele medicatie of over hoe om te gaan met het leed van zijn vader.

Oordeel van het hof

Het verlenen van hulp bij zelfdoding of toepassen van euthanasie is strafbaar, tenzij gepleegd door een arts. De man is onderzocht door deskundigen. Zij concluderen dat er geen sprake is van psychische stoornissen of beperkingen en dat het risico op herhaling laag is. Die conclusies, samen met de lange duur van het gehele strafproces, maken dat het hof geen meerwaarde ziet in het opleggen van een straf. De man wordt daarom alleen schuldig verklaard voor het bieden van hulp bij de zelfdoding van zijn vader.