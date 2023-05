Vrouw (74) weet bankpasfraude te voorkomen

De vrouw werd die middag benaderd door een zogenaamde medewerker van de bank. Er zouden verdachte transacties op haar rekening zijn. Na het doorgeven van haar pincode, zou de bankpas worden opgehaald.

Omdat de vrouw zelf niet thuis was, schakelde zij de hulp in van bekenden ingeschakeld. Zo kon de man die de pas kwam ophalen recht in de armen van de politie lopen. De 18-jarige man uit Amsterdam is aangehouden en zal worden gehoord.