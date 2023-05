Dozijn F-35’s actief boven Scandinavië

Een groot deel van de Nederlandse F-35-vloot is de komende weken actief boven Scandinavië. Dit meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Trainen met de Noren

'12 straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht landden donderdag in het Noorse Orland. Zij gaan daar eerst 2 weken trainen met de Noren. Daarna staat een grote internationale oefening op het programma', aldus het ministerie.

Data samengebracht

De komende weken richten de vliegers zich volledig op samenwerking met de Noren. Ook zij maken gebruik van de F-35. De data die alle toestellen verzamelen wordt samengebracht, waardoor beide partijen met en van elkaar kunnen leren.

Air Combat Command

Het biedt de Nederlandse vliegers van het zogenoemde Air Combat Command bovendien de kans boven een minder dichtbevolkt gebied te vliegen. Dat biedt meer mogelijkheden om vaardigheden op peil te houden. De militairen moeten altijd gereed zijn om niet alleen Nederland, maar het hele NAVO-gebied te kunnen beschermen.

150 toestellen

Na 26 mei gaat de focus op de internationale oefening Arctic Challenge Excercise 2023 (ACE23). De Nederlanders krijgen dan gezelschap van vliegers uit 12 landen, waaronder een groot aantal NAVO-partners. Ook voegen zich 8 F-16’s van de luchtmacht zich hierbij. Het laatste NAVO-lid Finland is organisator. In totaal doen er zo’n 150 toestellen en 3.000 militairen mee.

Een zo realistisch mogelijk scenario

Tijdens ACE23 voeren de jachtvliegers onder meer grootschalige multinationale luchtoperaties uit volgens een zo realistisch mogelijk scenario. Dat houdt kortweg in dat er met grote groepen tegelijk op het scherpst van de snede wordt geopereerd. De communicatie en commandovoering met de vliegers wordt op die manier optimaal getest. Dat alles in een uniek en omvangrijk oefengebied, want ook het luchtruim boven Finland en Zweden wordt gebruikt.

ACE23

ACE23 begint op 29 mei en eindigt op 9 juni. De oefening bestaat al sinds 2008 en heeft vanaf 2011 een internationaal karakter. Behalve Nederland doen er vliegers uit gastlanden Finland, Noorwegen en Zweden mee. Ook België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland zijn erbij.