Succes in 250 gemeenten: online verlengen rijbewijs

Makkelijker en beter

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij online rijbewijs verlengen. Het doel van online verlengen: een eenvoudige en snelle manier van aanvragen voor burgers, gemeenten en de RDW, betere kwaliteit foto’s op rijbewijzen en het tegengaan van fraude. Veel aanvragen vinden plaats buiten de openingstijden van de gemeenten en relatief vaak in het weekend. Karin van Hunnik, wethouder P&O en dienstverlening van de gemeente Hilversum reageert op beeld: “Veiligheid staat voor ons voorop. Die is voor de gemeente Hilversum heel belangrijk. De identiteit en persoonsgegevens van onze inwoners zijn in het aanvraagproces geborgd.”

Opzoeken deelnemende gemeenten

Na de aansluiting van Hilversum doen op dit moment 250 gemeenten mee. Bij aangesloten gemeenten, maakt gemiddeld 30% van de burgers gebruik van de mogelijkheid om het rijbewijs online te verlengen. Op RDW.nl is te zien bij welke deelnemende gemeenten je online het rijbewijs kan verlengen. RDW projectleider Wim Leutscher ziet een groot voordeel voor gemeenten en burgers: “Inwoners hoeven nog maar één keer naar het gemeentehuis te komen. Alleen om hun rijbewijs af te halen. Dit scheelt zowel gemeenten als hun inwoners veel tijd.”

Landelijk

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten online verlengen van het rijbewijs landelijk in te voeren. Het ministerie probeert de wetswijziging eind 2024 in te laten gaan. 250 gemeenten die niet wilden wachten tot 2024 zijn al aangesloten. Het blijft mogelijk om het rijbewijs aan een gemeenteloket te verlengen.