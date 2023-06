Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in voor gestrande reizigers

Hitteprotocol

'Van 10.00 tot 22.00 uur gaat het zogenoemde hitteprotocol in. Dit houdt in dat weggebruikers die met pech langs de weg komen te staan direct worden geholpen', zo meldt Rijkswaterstaat.

'Onwenselijk'

'We vinden het onwenselijk dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen langdurig in de zon op een berger moeten wachten. Daarom zorgen we tijdens deze warme dagen zo snel mogelijk voor een berger die de weggebruiker naar een locatie met voorzieningen brengt, zoals een tankstation. Daar kan de schaduw worden opgezocht en zijn water en andere voorzieningen aanwezig', aldus Rijskwaterstaat.

30 graden of hoger

Het hitteprotocol geldt in de provincies waar het KNMI verwacht dat de temperatuur stijgt naar 30 graden of hoger. Het protocol ging zaterdag 10 juni in voor de provincies Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg. Ook zondag en maandag is het hitteprotocol van kracht.