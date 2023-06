Vakantiehuis in Staatsbos bij Rolde vannacht door brand compleet verwoest [Video]

Een automobilist die in de nacht van vrijdag op zaterdag op de N857 reed tussen Rolde en Borger zag rond 03.00 uur wel heel veel rode gloed boven de bomen uitkomen. Hierop reed hij het bospad op en zag daar een vakantiehuis in brand staan. De automobilist belde vervolgens direct met 112 om de brandweer te waarschuwen.

Snel opgeschaald naar grote brand

De brandweer kwam snel ter plaatse en vanwege de omvang van de brand en de gevaarzetting voor het bos werd al snel opgeschaald naar grote brand. De brandweer kon helaas niet meer voorkomen dat de vakantiewoning door het vuur volledig werd verwoest. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Diverse korpsen ingeschakeld

Om de brand te blussen werden korpsen uit verschillende Drentse plaatsen opgeroepen, waaronder Borger, Gieten, Schoonoord, Rolde en 2e Exloërmond.

Voor alle zekerheid werd ook het grootwater transport uit Vries opgeroepen, maar deze hoefde niet in actie te komen.

Smalle bospaden

Het was voor de chauffeurs van tankwagens passen en meten om de tankautospuiten van water te voorzien op de smalle bospaden. Na ruim drie kwartier was de brand zo goed als onder controle en kon men beginnen met de nablus werkzaamheden.

Woning afgesloten van nuts voorzieningen

Ook kwam de netwerkbeheerder Enexis naar de locatie om de woning af te sluiten van de nuts voorzieningen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Een onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven.