Twee gewonden na flinke aanrijding bij Emmen

Zondagavond rond 18.30 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de Viaductstraat in Weerdinge onder de rook van Emmen.

Twee gewonden

Twee auto`s zijn met elkaar in botsing zijn gekomen. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig. Bij het ongeval zijn twee gewonden gevallen. Na een eerste check up in de ambulance zijn beide slachtoffers overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht. De Viaductstraat was tijdelijk afgesloten voor het verkeer in verband met onderzoek en berging.