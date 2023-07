Ruim 1500 kilo cocaïne aangetroffen in container in haven Vlissingen

De douane heeft woensdagmorgen in de haven van Vlissingen in een container met pallets bananen een enorme hoeveelheid cocaïne aangetroffen. Het gaat om ongeveer 1500 kilo. Het is de grootste partij drugs die dit jaar in Zeeland is gevonden. De douane werkte bij de actie nauw samen met de Zeehavenpolitie met ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee en het Team Bijzondere Bijstand.