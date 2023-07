Start zomervakantie regio Midden

De meeste vertraging is er vrijdagmiddag op de wegen ten zuiden van Rotterdam, in Noord-Brabant, richting de Veluwe en op de A2/A27 van Utrecht naar het zuiden.

Knelpunten in Nederland

De afsluiting van de Haringvlietbrug in de A29 is dit jaar een extra hindernis voor vakantiegangers op weg naar Zeeland en de Belgische grens. Er staan daardoor vrijdagmiddag al vroeg lange files op de N57 en de A16. Richting Friesland is de Afsluitdijk in de A7 het grootste knelpunt vanwege werkzaamheden aan de sluizen.

Drukte in het buitenland

In het buitenland zijn dit weekend eveneens veel vakantiegangers onderweg. Zaterdag 8 juli staan er lange files op de Europese wegen richting het zuiden. In Frankrijk rijdt het langzaam op de A7, de Autoroute du Soleil en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens.

De tourkaravaan bevindt zich zaterdag ten zuiden van Bordeaux en zondag tussen Limoges en Bordeaux. Dit levert lokaal drukte op en er zijn mogelijk wegafsluitingen.

In Duitsland is zaterdag ook veel verkeer onderweg richting het zuiden. Bovendien wordt er op bijna 1400 plaatsen aan de weg gewerkt. Hierdoor moeten automobilisten rekening houden met extra oponthoud.

In Oostenrijk rijdt het langzaam op de route A10/A11 Salzburg – Villach, de route naar Slovenië en Kroatië. Ook is het druk op de Fernpas, de B179. Vakantieverkeer in Oostenrijk mag deze zomer in het weekend overdag niet afwijken van doorgaande routes om via lokale wegen files te ontwijken. In Tirol betekent dit dat vakantiegangers op de A12, A13 en B179 moeten blijven. In Salzburgerland (A10) geldt de maatregel van donderdag middernacht tot zondag middernacht.

Vakantiegangers onderweg naar Italië moeten rekening houden met filevorming op de A13/A22 Brennerpas-Verona en in Zwitserland op de A2, de route via de Gotthardtunnel.